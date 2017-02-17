Дополнительным банком для расчетов с клиентами банка «Енисей» выбран Сбербанк. Он будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам «Енисея» в Железногорске Красноярского края, сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Первый банк-агент был назван несколькими днями ранее: это Росгосстрах Банк. По информации последнего, выплаты будут осуществляться через 38 его офисов, расположенных в Москве и Московской области (Балашиха, Дмитров), Санкт-Петербурге, Калининграде, Калужской области (Обнинск), Ростове-на-Дону, Самаре, Томске, Ярославле, Красноярском крае (Красноярск, Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Шарыпово) и Хакасии (Абакан, Саяногорск).

Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам «Енисея» стартуют 22 февраля, напоминает АСВ.



Лицензия у банка «Енисей» была отозвана 9 февраля.

АСВ: основные выплаты вкладчикам «Енисея» произведет Росгосстрах Банк Агентство по страхованию вкладов выбрало кредитную организацию для расчетов с вкладчиками красноярского банка «Енисей», чья лицензия была отозвана 9 февраля. Из сообщения департамента общественных связей АСВ следует, что основные выплаты будут идти через Росгосстрах Банк.