Правительство рассчитывает, что банки вслед за Сбербанком снизят ставки по ипотеке. Об этом сообщил первый зампред правительства Игорь Шувалов журналистам по итогам заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Мы делали все время заявления о том, что при снижении ключевой ставки ипотечная ставка будет снижаться. Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — сказал Шувалов.

Ранее в пятницу Сбербанк объявил о том, что с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта — до 10,9%.

Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75—12,25%.