ЦБ установил официальные курсы валют с 18 февраля. Курс доллара повысился на 48,35 копейки, составив 57,6342 рубля (57,1507 рубля на 17 февраля). Курс евро увеличился на 79,56 копейки, до 61,4496 рубля (60,654 рубля на 17 февраля).

Второй день подряд рубль медленно, но верно снижается относительно доллара, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиРа Владимир Зотов. Он связывает это с коррекцией в гособлигациях, доходность которых до этого момента только росла, пользуясь спросом со стороны нерезидентов. Кроме того, добавляет эксперт, снизились цены на нефть — нефтяные контракты торгуются вблизи значения 55,5 доллара за баррель Brent.

В свою очередь заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин указывает, что рубль продолжает свое снижение также на фоне ожиданий повышения ставки США. Кроме того, нервозности на рынке добавляют различные заявления российских чиновников, говорит банкир.

Биржевой курс доллара превысил 58 рублей, евро — 62 на заявлениях Орешкина Курсы доллара и евро на Московской бирже перешли к росту днем в пятницу на заявлениях главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что укрепление рубля носит краткосрочный характер. Стоимость американской валюты превысила 58 рублей, единой европейской — 62.

«Судя по всему, продажи ОФЗ продолжатся на фоне волны фиксации прибыли, но эту неделю у рубля есть шансы завершить выше 58 за доллар. В целом же стоит ожидать постепенного возвращения в диапазон 59–61,5 уже на следующей неделе», — комментирует банкир.

По его прогнозу, рубль, скорее всего, продолжит постепенное ослабление. Налоговый период не оказал существенной поддержки, но он будет сдерживать падение, говорит Люшин.

«Впрочем, рубль еще может отыграть часть утраченных позиций: на следующей неделе экспортеры будут продавать валютную выручку, аккумулируя средства для выплаты налогов (времени для этого будет не так много — следующая неделя короткая из-за праздничных выходных в России)», — считает Зотов. Он также не исключает частичный возврат интереса к операциям carry-trade, что тоже поддержит рост рубля.

В дальнейшем курс российской валюты продолжит снижаться, полагает он, но периодический рост может быть весьма активным из-за спекулятивного капитала. «Высокая волатильность будет характерна для рынка в ближайшие месяцы», — предупреждает зампред Локо-Банка.