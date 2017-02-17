Банк «Русь» заметно снизил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.
Больше всего были снижены ставки по программе «Инвестиционный»: с 11,1—28,5% до 9,6—20,5% годовых. Также заметно снизились ставки по кредиту «Оборотный» — до 9,6—18,5% годовых (ранее 11,1—24,5%). По «Овердрафту» ставки лишь немного скорректированы в сторону уменьшения: с 12,5—16,6% до 11,5—16,1% годовых.
Финансирование по всем программам может быть предоставлено в пределах 250 млн рублей. «Инвестиционный» кредит может быть оформлен на срок до семи лет, а «Оборотный» и «Овердрафт» — до трех.
При оформлении кредита по всем программам взимаются дополнительные комиссии: от 0,8% до 1% от суммы по программе «Инвестиционный», от 0,8—2% — по программе «Оборотный», 0,5% годовых взимается по «Овердрафту» за резервирование денежных средств.
«По программам финансирования «Инвестиционный» и «Оборотный» должен быть оформлен залог и предоставлено поручительство, по «Инвестиционному» кредиту при сумме займа в пределах 5 млн рублей залог не требуется. По «Овердрафту» достаточно только поручительства», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
ООО «ОИКБ «Русь» — небольшой региональный банк, основным владельцем которого выступает правительство Оренбургской области. Ключевые направления деятельности — кредитование малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.
По состоянию на начало ноября 2016 года основным акционером банка выступает Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с долей в 82,92% в капитале банка. В числе бенефициаров также физические лица: Мария Абрамова (9,06%), Владимир Кузнецов (2,77%), а также председатель совета директоров банка, председатель наблюдательного совета Оренбургской ИЖК и глава совета директоров целого ряда других организаций, бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Киданов (0,47%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 6,74 млрд рублей (265-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,16 млрд, кредитный портфель — 3,51 млрд, обязательства перед населением — 4,61 млрд.