Банк «Русь» заметно снизил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Больше всего были снижены ставки по программе «Инвестиционный»: с 11,1—28,5% до 9,6—20,5% годовых. Также заметно снизились ставки по кредиту «Оборотный» — до 9,6—18,5% годовых (ранее 11,1—24,5%). По «Овердрафту» ставки лишь немного скорректированы в сторону уменьшения: с 12,5—16,6% до 11,5—16,1% годовых.

Финансирование по всем программам может быть предоставлено в пределах 250 млн рублей. «Инвестиционный» кредит может быть оформлен на срок до семи лет, а «Оборотный» и «Овердрафт» — до трех.

При оформлении кредита по всем программам взимаются дополнительные комиссии: от 0,8% до 1% от суммы по программе «Инвестиционный», от 0,8—2% — по программе «Оборотный», 0,5% годовых взимается по «Овердрафту» за резервирование денежных средств.

«По программам финансирования «Инвестиционный» и «Оборотный» должен быть оформлен залог и предоставлено поручительство, по «Инвестиционному» кредиту при сумме займа в пределах 5 млн рублей залог не требуется. По «Овердрафту» достаточно только поручительства», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.