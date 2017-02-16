Альфа-Банк планирует досрочно вернуть субординированный заем, полученный от АСВ в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
«На данный момент АО «Альфа-Банк» больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов, что является еще одним подтверждением сильных позиций банка с точки зрения достаточности капитала и развития бизнеса. В связи с этим АО «Альфа-Банк» обратился в АСВ и ЦБ с ходатайством о рассмотрении возможности досрочного возврата субординированного займа, полученного в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ», — говорится в сообщении.
В Альфа-Банке отметили, что финучреждение со значительным запасом выполняет все обязательные нормативы Центробанка. Так, при нормативе ЦБ в 8,77% показатель Альфа-Банка находится на уровне 14,37%.
«Дополнительную существенную поддержку капиталу оказали выпуск бессрочных еврооблигаций в конце 2016 года в размере 700 млн долларов и конвертация прибыли за 2015 год в размере 35 млрд рублей в капитал банка. Рост кредитования в приоритетных секторах по итогам 2016 года вдвое превысил требования АСВ», — заключили в Альфа-Банке.
Агентство по страхованию вкладов заключило договор субординированного займа и подписало соглашение об осуществлении мониторинга деятельности Альфа-Банка, сообщает департамент общественных связей АСВ.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 2 386,89 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 371,87 млрд, кредитный портфель — 1 386,47 млрд, обязательства перед населением — 652,87 млрд.