Альфа-Банк планирует досрочно вернуть субординированный заем, полученный от АСВ в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«На данный момент АО «Альфа-Банк» больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов, что является еще одним подтверждением сильных позиций банка с точки зрения достаточности капитала и развития бизнеса. В связи с этим АО «Альфа-Банк» обратился в АСВ и ЦБ с ходатайством о рассмотрении возможности досрочного возврата субординированного займа, полученного в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ», — говорится в сообщении.



В Альфа-Банке отметили, что финучреждение со значительным запасом выполняет все обязательные нормативы Центробанка. Так, при нормативе ЦБ в 8,77% показатель Альфа-Банка находится на уровне 14,37%.



«Дополнительную существенную поддержку капиталу оказали выпуск бессрочных еврооблигаций в конце 2016 года в размере 700 млн долларов и конвертация прибыли за 2015 год в размере 35 млрд рублей в капитал банка. Рост кредитования в приоритетных секторах по итогам 2016 года вдвое превысил требования АСВ», — заключили в Альфа-Банке.

​АСВ передало Альфа-Банку ОФЗ на 62,8 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов заключило договор субординированного займа и подписало соглашение об осуществлении мониторинга деятельности Альфа-Банка, сообщает департамент общественных связей АСВ.