В структуре заемщиков в 2016 году наиболее активно росли доли граждан в возрасте от 30 до 40 лет, а также самых пожилых заемщиков, при этом увеличение их доли происходило за счет сокращения количества молодых заемщиков в возрасте до 30 лет, а также граждан, приближающихся к предпенсионному и пенсионному возрасту. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по состоянию на 1 января 2017 года доля заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет в общей структуре российских заемщиков составила 31%, увеличившись с начала 2016 года на 0,6 процентного пункта (на 1 января 2016 года — 30,4%). Столь же серьезную динамику роста показала и доля самых возрастных заемщиков — свыше 65 лет. Их доля в портфеле составила 4%, а рост — 0,6 п. п. (на 1 января 2016 года — 3,4%). Таким образом, данные возрастные группы продемонстрировали самую высокую динамику роста в структуре розничных заемщиков в 2016 году.

В свою очередь самые молодые заемщики в возрасте до 25 лет и в диапазоне от 25 до 29 лет сократили свои доли в общей структуре на 0,5 п. п. и 1,1 п. п. до 4,9% и 14,5% соответственно. Также несколько сократилась доля заемщиков, возраст которых приближается к пенсионному (от 50 до 59 лет). Их представительство в структуре заемщиков уменьшилось на 0,2 п. п. и составило 17,7%.



Самая высокая динамика роста доли заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет за 2016 год продемонстрирована в Ненецком автономном округе — на 3,4 п. п. и Чувашской Республике — на 3 п. п., а самая низкая — в Магаданской области — на 0,2 п. п. и Чеченской Республике — на 0,3 п. п.

Аналогичные показатели роста в возрастном диапазоне старше 65 лет: самый высокий рост доли — в республиках Алтай, Тыва и Бурятия (на 1,5 п. п., 1,4 п. п. и 1,4 п. п. соответственно), а самый низкий — в Ингушетии и Карачаево-Черкесии (на 0,3 п. п.).

Наибольшее падение доли самых молодых заемщиков (до 25 лет) отмечено в Орловской области и Хабаровском крае (на 1,1 п. п. и 0,7 п. п. соответственно), а самый высокий рост — в Ингушетии (+2,5 п. п.) и Карачаево-Черкесии (+1,1 п. п.). В свою очередь в диапазоне заемщиков от 25 до 29 лет наибольшее сокращение доли показали Ненецкий и Чукотский автономный округа (на 1,5 п. п. и 1,1 п. п. соответственно), а также Сахалинская область (-1 п. п.), а рост — Ингушетия (+1,7 п. п.) и Карачаево-Черкесия (+0,9 п. п.).

«Банки совершенствуют свои кредитные политики, стараясь выдавать кредиты только тем гражданам, у которых положительная кредитная история и постоянный источник доходов, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Соответственно, более тщательное отношение банков к заемщикам привело к сокращению их численности. И в первую очередь это коснулось молодых людей в возрасте до 30 лет, так как это одна из самых рискованных для кредитования возрастных групп заемщиков. При этом их доля сокращается не только в силу недостаточно стабильного дохода, но и по причине недостатка жизненного и профессионального опыта. И как раз с этим у самых молодых людей возникают проблемы: многие из них пока недостаточно дисциплинированно относятся к своим кредитным обязательствам, что сказывается на качестве кредитной истории. В свою очередь людям старшего поколения свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый».

