Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что кредиты должны быть доступными для малого и среднего бизнеса; власти надеются, что банки с госучастием в 2017 году увеличат кредитный портфель.



«Мы должны сейчас в первую очередь сконцентрироваться на том, чтобы кредиты действительно были более доступны для малых предпринимателей. Нас заботит микрофинансирование. Надеюсь, что при помощи банков с госучастием и банков, которые находятся в регионах, региональных банков мы сможем в течение 2017 года добиться реального увеличения кредитного портфеля. Видим большой интерес со стороны региональных банков к этой форме работы с предпринимателями», — сказал Шувалов.

По его словам, при этом региональные банки запрашивают некоторые изменения, это касается гарантий, которые выдает корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

«Прежде чем корпорация выдаст необходимое покрытие по такой гарантии, сложилась практика, когда корпорация обращается в суд, чтобы суд принял решение, стоит ли рассматривать данный случай как гарантийный и направлять деньги в счет невыполненного обязательства», — пояснил он.

После обсуждения этой темы, как рассказал Шувалов, были достигнуты договоренности об изменении порядка. «Либо мы проведем работу со Счетной палатой и с Генпрокуратурой, поскольку нормальный характер такой гарантии, чтобы она была реализована. Считаем, что мы должны в ближайшие недели такую работу наладить», — сказал он.