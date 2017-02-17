Русский Международный Банк снизил ставки в рублях по вкладу «Высокий доход» на 0,25 процентного пункта.
Открыть депозит теперь можно под 8,25—9,25% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Сроки: 91, 181 и 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет, а также могут капитализироваться.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 30,15 млрд рублей (126-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,23 млрд, кредитный портфель — 18,87 млрд, обязательства перед населением — 17,96 млрд.