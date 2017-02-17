Русский Международный Банк снизил ставки в рублях по вкладу «Высокий доход» на 0,25 процентного пункта.

Открыть депозит теперь можно под 8,25—9,25% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Сроки: 91, 181 и 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет, а также могут капитализироваться.

