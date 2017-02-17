Русский Международный Банк снизил ставки в рублях по вкладу «Высокий доход» на 0,25 процентного пункта.

Открыть депозит теперь можно под 8,25—9,25% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Сроки: 91, 181 и 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет, а также могут капитализироваться.

Русский Международный Банк АО «Русский Международный Банк» — небольшой по активам московский банк с универсальной моделью бизнеса. Кредитная организация ориентирована на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, брокерское и депозитарное обслуживание, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются член совета директоров Николай Заволокин (19,90%), член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-совладелец ООО «Русский национальный банк» и ОАО «Амурметалла» Александр Шишкин (19,70%), совладелец инвестиционной компании «РБ «Инвест» и Premium Yachts, председатель совета директоров Алексей Курочкин (16,32%), Сергей Матренин (16,28%), член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Виталий Богданов (10,00%), Ксения Гутман (8,82%), Игорс Злобинс (8,78%) и миноритарии (0,20%).


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 30,15 млрд рублей (126-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,23 млрд, кредитный портфель — 18,87 млрд, обязательства перед населением — 17,96 млрд.