Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку, благодаря чему банки смогли бы снизить свои ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал журналистам в Горках.



«Мы надеемся, что и дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка, и снижение рисков позволит дальше снижать процентные ставки для этой категории заемщиков (малого и среднего бизнеса)», — сказал он.

По его словам, также можно было бы создать так называемое кредитное бюро, которое помогало бы банкам «лучше знать своего клиента, лучше оценивать риски при выдаче кредитов».