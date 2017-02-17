Банк «Русский Стандарт» снизил ставку начисления процентов на остаток по дебетовым картам линейки «Банк в кармане».



Так, по «классической» карте проценты начисляются по ставке 6% годовых на остаток до 300 тыс. рублей, по карте Gold — 7% на остаток до 500 тыс. рублей (ранее — до 1 млн рублей). Ранее ставка составляла 8% годовых. Этот процент сохранился для владельцев карт категории Platinum, но при этом появилось ограничение по сумме остатка для получения дохода — 1 млн рублей.

«Предлагаемый ранее процент (8% годовых) выделял пластик банка на рынке доходных карт, так как сейчас он считается высоким. После изменений ставки банка соответствуют среднерыночным», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.