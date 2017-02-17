Банк «Русский Стандарт» снизил ставку начисления процентов на остаток по дебетовым картам линейки «Банк в кармане».

Так, по «классической» карте проценты начисляются по ставке 6% годовых на остаток до 300 тыс. рублей, по карте Gold — 7% на остаток до 500 тыс. рублей (ранее — до 1 млн рублей). Ранее ставка составляла 8% годовых. Этот процент сохранился для владельцев карт категории Platinum, но при этом появилось ограничение по сумме остатка для получения дохода — 1 млн рублей.

«Предлагаемый ранее процент (8% годовых) выделял пластик банка на рынке доходных карт, так как сейчас он считается высоким. После изменений ставки банка соответствуют среднерыночным», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико. Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. Основным бенефициаром банка является председатель совета директоров Рустам Тарико (78,10%), еще 21,90% акций принадлежит самому банку через схему кольцевого владения.


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 417,00 млрд рублей (25-е место в России), кредитный портфель — 164,81 млрд, обязательства перед населением — 173,85 млрд.