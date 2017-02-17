Арбитражный суд Москвы на заседании 16 февраля объявил резолютивную часть решения о признании несостоятельным (банкротом) Центркомбанка. Сообщение об этом опубликовало в пятницу, 17 февраля, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.
Напомним, лицензия у столичного банка была отозвана 26 сентября 2016 года. ЦБ в начале декабря прошлого года сообщал о «дыре» в балансе Центркомбанка в размере более 1,8 млрд рублей; по последним данным, опубликованным в конце декабря, отрицательная разница между активами и обязательствами банка оказалась несколько меньше — 1,6 млрд.
В том же сообщении от конца декабря регулятор обратил внимание на существенный объем кредитов, выданных Центркомбанком компаниям с признаками отсутствия реальной деятельности.
АСВ ранее оценило объем своей страховой ответственности по страховому случаю Центркомбанка в 7,1 млрд рублей.
Временная администрация по управлению Центркомбанком, назначенная в связи с отзывом его лицензии 26 сентября 2016 года, в ходе обследования финансового состояния банка установила низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной деятельности, на сумму более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Банка России.