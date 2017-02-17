Арбитражный суд Москвы на заседании 16 февраля объявил резолютивную часть решения о признании несостоятельным (банкротом) Центркомбанка. Сообщение об этом опубликовало в пятницу, 17 февраля, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Напомним, лицензия у столичного банка была отозвана 26 сентября 2016 года. ЦБ в начале декабря прошлого года сообщал о «дыре» в балансе Центркомбанка в размере более 1,8 млрд рублей; по последним данным, опубликованным в конце декабря, отрицательная разница между активами и обязательствами банка оказалась несколько меньше — 1,6 млрд.

В том же сообщении от конца декабря регулятор обратил внимание на существенный объем кредитов, выданных Центркомбанком компаниям с признаками отсутствия реальной деятельности.



АСВ ранее оценило объем своей страховой ответственности по страховому случаю Центркомбанка в 7,1 млрд рублей.