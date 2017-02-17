Значения обязательных нормативов в январе нарушили 15 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Столичный Айви Банк в январе на протяжении десяти дней нарушал норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4), на протяжении трех дней кредитной организацией нарушался норматив достаточности основного капитала (Н1.2), в течение двух дней превышался норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). Кроме того, 9 января были нарушены норматив достаточности собственных средств (Н1.0) и норматив достаточности базового капитала (Н1.1), в этот день их значения составили 6,56% и 4,33% соответственно. Также 12 января кредитная организация нарушила норматив текущей ликвидности банка (Н3), значение которого составило 44,05% (при минимуме в 50%). Отметим, что на начало нового месяца все вышеуказанные нормативы кредитной организации находятся в разрешенных пределах, установленных Банком России. Айви Банк становится нарушителем нормативов второй месяц подряд.

Казанский Интехбанк в январе стал нарушителем сразу нескольких обязательных нормативов. На протяжении восьми дней банком были нарушены нормативы достаточности капитала (Н1, Н1.1 и Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, предоставленных банком своим акционерам (Н9.1), а также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). Помимо этого, банк в течение 17 дней не выполнял требований норматива долгосрочной ликвидности банка (Н4). Также 23 января банк нарушил норматив использования собственных средств банка для приобретения акций других юридических лиц (Н12). Напомним, Центробанк с 23 декабря 2016 года назначил в Интехбанк временную администрацию сроком на полгода, а также ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. После этого рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Интехбанка до «С», прогноз по рейтингу — «негативный».

Татагропромбанк, также зарегистрированный в Республике Татарстан, в январе в течение восьми дней не выполнял требования норматива достаточности собственных средств (Н1) и норматива максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), при этом норматив долгосрочной ликвидности нарушался банком семь дней. Стоит отметить, что одним из бенефициаров Татагропромбанка выступает Роберт Мусин, который также является акционером Татфондбанка, в котором с 15 декабря 2016 года Банком России введена временная администрация сроком на шесть месяцев. До введения временной администрации в лице АСВ Мусин занимал пост председателя правления Татфондбанка.

Анкор Банк, основная сеть продаж которого сконцентрирована в Казани, на протяжении трех дней подряд (с 9 по 11 января) нарушал норматив мгновенной ликвидности банка (Н2). Примечательно, что целый ряд банков, зарегистрированных в Республике Татарстан, после введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в одном из крупнейших игроков региона — Татфондбанке, попали в список нарушителей нормативов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

​Анкор Банк заявил о проблемах из-за панических настроений клиентов Анкор Банк был вынужден ввести ограничения на выдачу наличных из-за проблем с ликвидностью, об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.



Московский Плюс Банк нормативов не нарушал, однако на протяжении 14 дней имел уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже 5,125%, что в соответствии с пунктом 2.3.4 положения 395-П обязывает кредитную организацию направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России для ее последующей публикации на сайте регулятора. По состоянию на 1 февраля 2017 года Н1.1 Плюс Банка составил 6,77%.

А 30 января 2016 года столичный банк Нефтяной Альянс также допустил снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже уровня 5,125%, что не является нарушением, но отмечается в отчетности.

В список нарушителей обязательных нормативов Банка России в январе, помимо вышеперечисленных кредитных организаций, также вошли: Социнвестбанк, самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Финанс Бизнес Банк, банк «Таврический», а также НБ «Траст».

Рост Банк, Бинбанк Кредитные Карты и Балтийский Банк данные 123-й (расчет собственных средств) и 135-й (информация об обязательных нормативах) формы не раскрыли. При этом отдельно только 123-ю форму не раскрыли следующие кредитные организации: «Уралфинанс», Банк ПТБ, Интехбанк и Русский Торговый Банк.

Кредитные организации «Пересвет», Татфондбанк, Экономбанк, Автовазбанк, банк «Советский», Тимер Банк, ЧБРР, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), Дж. П. Морган Банк Интернешнл и банк «Центр Международных Расчетов» полностью не раскрыли данные своей отчетности. Росэксимбанк ограничился раскрытием на сайте регулятора лишь 123-й и 135-й форм отчетности.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.