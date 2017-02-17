В Бинбанке стартовала акция «14,99% всем!», в рамках которой клиент может оформить потребительский кредит наличными или рефинансировать кредиты, ранее взятые в сторонних банках.



Ставка 14,99% годовых будет действовать в течение первых шести месяцев. Далее вступят в действие стандартные условия банка: при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для сотрудников бюджетных организаций составит 16,5% годовых, для всех остальных клиентов — 20,5%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки будут равны 20,5% и 24,5% соответственно.

По программе рефинансирования в рамках акции в течение первых шести месяцев ставка также составит 14,99% годовых. С седьмого месяца вступают в силу обычные условия рефинансирования: ставка на 2 пункта ниже, чем по займу в другом банке (но не ниже 16,5% и не выше 24,5%). Ранее по продукту действовала сниженная ставка в первые три месяца — 13,3% годовых.

«Программа рефинансирования позволяет объединить несколько кредитов, срок фактического действия которых составляет не менее трех месяцев, в один. Обязательное требование банка — отсутствие просрочек за последние шесть месяцев, а остаток задолженности по каждому рефинансируемому кредиту должен составлять не менее 10 тысяч рублей», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Сумма кредита для бюджетников — до 1 млн рублей, для новых клиентов — до 500 тыс. рублей. Максимальный срок кредитования — семь лет.

Акция продлится до 31 марта 2017 года включительно.