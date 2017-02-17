Сбербанк запустил новый кредитный продукт для застройщиков, реализующих проекты жилищного строительства: кредиты под залог готовых площадей в жилых домах.

Как отмечается в сообщении банка, сумма кредита определяется исходя из рыночной стоимости и ликвидности площадей и может составлять до 60% от их оценки. Срок кредитования — от трех до пяти лет в зависимости от масштабности проекта, что, как подчеркивается, позволит собственнику построенных квартир получить максимальную прибыль от продажи площадей.

Клиенты Сбербанка могут получить финансирование на любые цели, предусмотренные уставом банка, в том числе на приобретение земельных участков, проектные работы, рефинансирование кредитов как Сбербанка, так и других банков.

«Мы убеждены, что преимущества продукта обеспечат высокий спрос на него среди застройщиков, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Одно из его главных преимуществ — возможность использовать полученный кредит на формирование собственного участия при финансировании Сбербанком новых проектов».

Напомним, глава Сбербанка Герман Греф объявил в пятницу на конференции «Инновации рынка недвижимости» о заметном снижении ставок по ипотеке с 20 февраля.

Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 п. п. Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках конференции «Инновации рынка недвижимости».

В распространенном вслед за этим релизе кредитной организации уточняется, что снижение ставок по жилищным кредитам составит в среднем 1,1 процентного пункта. Взять кредит на приобретение недвижимости у застройщиков можно будет под 10,9% годовых, на покупку на вторичном рынке — под 10,75—12,25%. «Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования», — указывают в Сбербанке.

Кроме того, банк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п. п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.

По заявкам, поданным до 30 июня 2017 года включительно, продлено действие дисконта в 0,5 п. п. к процентной ставке по продукту «Приобретение готового жилья» в отдельных регионах и расширен их список. Кроме того, во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0,5 п. п. для молодых семей.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у застройщиков составляет 15%.