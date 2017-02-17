Группа ВТБ обсуждает возможность снижения ставок по ипотечным кредитам, сообщили в пресс-службе второго по активам российского банка.



Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу сообщил, что банк с 20 февраля снижает базовую ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта до 10,9%. Позднее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство надеется, что вслед за Сбербанком ипотечные ставки снизят и другие банки.

«Банки группы ВТБ, выдающие ипотеку (ВТБ 24 и розничный бизнес банка ВТБ), внимательно следят за ситуацией на рынке. Вопрос о возможном изменении процентных ставок обсуждается. Решение будет принято с учетом общерыночных трендов», — сообщил представитель кредитной организации.

Объем предоставленных российскими банками в 2016 году ипотечных жилищных кредитов достиг 1,5 трлн рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений, сообщал ЦБ. А средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,55% против 12,92% в декабре 2015 года.

Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 п. п. Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках конференции «Инновации рынка недвижимости».





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 9 609,16 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 047,48 млрд, кредитный портфель — 4 960,44 млрд, обязательства перед населением — 526,75 млрд.