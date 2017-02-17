На торгах Московской биржи в пятницу акции «МРСК Центра» прибавили в цене 10,85%, по состоянию на 16:53 мск они торговались по цене 0,46 рубля за бумагу. Такая динамика наблюдается в отсутствие корпоративных новостей. Другие энергетические компании также в плюсе: акции «Ленэнерго» подорожали на 2,32% (5,75 рубля), МОЭСК — на 2,21% (1,02 рубля), ТГК-1 — на 2,01% (0,02 рубля). Индекс электроэнергетики Московской биржи, в расчет которого входят все эти компании, вырос на 9,15% с начала года.



Среди аутсайдеров отечественного рынка в пятницу — акции нефтегазового сектора («Татнефть» потеряла 3,3%, «Роснефть» — 1,8%, «Сургутнефтегаз» — 1,6%).

«Не такая радужная риторика Трампа в отношении России, как ожидалось, иссякшие драйверы роста сырьевого рынка, вероятно, могли вызвать незначительный отток средств из ETF (биржевых инвестиционных фондов), ориентированных на Россию, после длительного притока. Что, в свою очередь, сказалось на ухудшении динамики «голубых фишек», — отметила аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова.