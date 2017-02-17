Состоятельные клиенты «Атона» в январе увеличили вложения в облигации — как российские (плюс 95%), так и евробонды (плюс 46%). Согласно отчету об инвестициях клиентов с капиталом свыше 100 тыс. долларов и свыше 1 млн долларов, вложения в акции тоже выросли — на 23%.



Спрос на облигации мог быть связан с закрытием двухлетних вкладов, открытых в период высоких процентных ставок, отмечают в «Атоне». В акциях был спрос на бумаги компаний финансового и нефтегазового секторов. Также инвесторов интересовали акции компаний, которые потенциально больше всего выиграют от смягчения антироссийских санкций. Это Сбербанк, ВТБ, «Роснефть» и «Новатэк».

«Аэрофлот» получил самый высокий приток средств со стороны розничных инвесторов в январе (плюс 46%), поскольку акции компании упали на 10% со своих максимумов. То есть у инвесторов была возможность для покупки, прежде чем бумаги авиаперевозчика подорожали на 25%.

Инвесторы в акции отдавали предпочтение компаниям крупной капитализации (выше 8 млрд долларов), на которые не влияют колебания валютного курса и с высокой доходностью свободного денежного потока. В отчете отмечается, что в поисках качества и защиты инвестиций розничные инвесторы были готовы принять медленный рост финансовых показателей. Размер дивидендов не был решающим фактором.