ЦБ РФ планирует внедрить базельский подход к оценке кредитных рисков по вложениям банков (в том числе переданным в доверительное управление) в акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, а также фонды, расположенные за пределами России. Проект соответствующих поправок в инструкцию № 139-И от 3 декабря 2012 года «Об обязательных нормативах банков» опубликован на сайте регулятора.

Как указано в пояснительной записке, проект предусматривает реализацию норм стандарта Базельского комитета по банковскому надзору «Требования к достаточности капитала для долевых инвестиций банков в фонды» (Capital requirements for equity investment in funds, декабрь 2013 года). Данным стандартом в целях расчета нормативов достаточности капитала банка устанавливается новый подход к оценке кредитного риска по вложениям банка в фонды с учетом информации, предоставляемой фондом или управляющей компанией о структуре конечных объектов вложений в фонд и инвестиционной декларации фонда.

Из проекта ЦБ следует, что КРФ — величину кредитного риска по вложениям в фонды — нужно будет рассчитывать отдельно для каждого норматива достаточности капитала банка.

При расчете кредитного риска по вложениям в инвестфонды предусмотрено применение трех подходов:

- сквозного подхода, основанного на присвоении каждому активу фонда коэффициента риска по аналогии с оценкой риска данного актива непосредственно кредитной организацией (данный подход применяется в том случае, если справка о стоимости чистых активов и приложения к ней предоставляются фондом или УК банку или раскрываются неограниченному кругу лиц не реже чем на ежемесячной основе, а зарубежным фондом — в соответствии с требованиями надзорного органа страны местонахождения/регистрации, но не реже, чем установлено для кредитных организаций данной страны);

- мандатного подхода, предусматривающего присвоение коэффициентов риска исходя из активов, определяемых инвестиционной декларацией фонда;

- резервного подхода, используемого в случаях, когда первые два подхода не применимы. Вложения в фонды, при оценке риска которых применяется резервный подход, взвешиваются на коэффициент риска 1 250%.

При оценке риска вложений в один фонд банк может использовать сочетание трех подходов в части вложений, в отношении которых выполняются соответствующие условия.

Риск в отношении вложений в фонды оценивается пропорционально осуществленным банком инвестициям исходя из оценки активов фонда.



Планируемая дата вступления в силу изменений, предусмотренных проектом, — II квартал 2017 года. Предложения и замечания по проекту ЦБ принимает до 3 марта.