Бывший председатель ФРС США Алан Гринспен считает, что проект еврозоны не работает, а дисбалансы в экономической мощи стран европейского блока остаются основной проблемой для единой валютной зоны.

В интервью журналу Gold Investor он выразил уверенность, что еврозона как объединенный блок стран больше не может существовать. По его словам, дисбаланс проходит в основном по географической линии, где на севере есть такие страны, как Германия, т. е. более процветающие, в отличие от юга.

«Северная Европа, по сути, финансирует дефицит на юге, что не может продолжаться бесконечно. Еврозона не работает», — заявил он.

Гринспен управлял ФРС с 1987 по 2006 год, он курировал экономику США непосредственно до начала финансового кризиса.