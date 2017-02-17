Торги акциями на Московской бирже закрылись снижением. Так, индекс ММВБ понизился на 0,94%, до 2 128,21 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,03%, до 1 152,21 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,93%, «Газпрома» — на 0,54%, Сбербанка — на 0,53%, Московской биржи — на 0,02%. Бумаги ВТБ подорожали на 0,24%.

«Интереса к покупкам на российских фондовых площадках не наблюдалось. Российские акции в пятницу, 17 февраля, продемонстрировали отрицательную динамику», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.