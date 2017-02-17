МВФ может выделить Греции до 5 млрд евро в рамках третьего пакета финансовой помощи, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Согласно информации, европейские кредиторы теперь ожидают сумму именно такого размера от МВФ после того, как первоначально надеялись на 16 млрд евро. Участие фонда в греческой программе помощи все еще не определено окончательно.

В докладе, который цитирует немецкое издание, сообщается, что МВФ в настоящее время разделяет мнение европейских кредиторов о том, что Греция должна достичь первичного профицита бюджета в размере 3,5% от ВВП, чтобы получить новый финансовый транш.

МВФ настаивает на «стрижке» греческих долгов в качестве главного условия своего участия в программе. Еврогруппа, кредиторы и Греция пытаются прийти к соглашению по второму обзору финансовой программы Афин, из-за невозможности достижения которого экономисты опасаются нового финансового кризиса в Европе.