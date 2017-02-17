Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 62 копейки по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,22 рубля. Курс евро вырос на 43 копейки, остановившись на отметке 61,8675 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,35 рубля, минимальный — 57,4525. Всего за торговый день совершено 43 478 сделок на 4 млрд 197 млн 368 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 62,0875 рубля, минимальный — 61,215. Всего за торговый день совершено 5 916 сделок на 397 млн 595 тыс. евро.