Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим в отношении ПЧРБ Банка, по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 9 млрд 333,101 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Как уточняется, 8 млрд 145,666 млн рублей недостачи приходится на ссудную задолженность юридических лиц (в связи с отсутствием кредитных досье, которые не переданы бывшим руководством банка временной администрации, а впоследствии конкурсному управляющему), 1 млрд 81,482 млн — на статью «прочие активы». Еще 105,239 млн — недостача по основным и хозяйственным затратам, 714 тыс. рублей — по денежным средствам на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (в связи с отсутствием выписок на момент проведения инвентаризации).

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества банка», — указывает АСВ.

Напомним, лицензия у ПЧРБ, который в свое время вел деятельность под полным названием — как Первый Чешско-Российский Банк, была отозвана 1 июля 2016 года, чему предшествовал трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 15 сентября 2016-го Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом. Согласно последней оценке ЦБ, опубликованной в ноябре, «дыра» в балансе ПЧРБ достигает 27,7 млрд рублей. Тогда же Центробанк сообщал, что ПЧРБ выдал кредиты техническим компаниям на 19,2 млрд рублей.

В числе прочего Первый Чешско-Российский Банк был известен тем, что кредитовал французскую политическую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В декабре прошлого года сообщалось, что АСВ оспаривает передачу банком третьему лицу до отзыва лицензии прав требования по этому кредиту, выданному осенью 2014 года и составившему 9 млн евро.

В январе этого года стало известно об аресте бывшего вице-президента банка Дмитрия Меркулова, который, по данным СМИ, проработал в ПЧРБ только две недели. Ему инкриминируется вывод активов на 2 млрд рублей, при этом сам Меркулов свою причастность к растрате отрицает.

