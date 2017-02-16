Платежный сервис Android Pay от Google выйдет на российский рынок этой весной, утверждают несколько источников РБК. Ему придется «догонять» уже вышедшие на российский рынок Apple Pay и Samsung Pay.



Принадлежащий корпорации Google сервис для оплаты покупок с помощью смартфона — Android Pay станет доступен в России в апреле. Об этом РБК рассказали три источника, близкие к крупным российским банкам.

Еще один источник в банковских кругах говорит, что запуск планируется в апреле — мае. «Банки работают над внедрением Android Pay и могут запустить его в ближайшие два-три месяца. В частности, это делает Сбербанк и Альфа-Банк», — сказал собеседник РБК. Источник в одном из мобильных ретейлеров подтвердил, что банки намерены запустить Android Pay весной.

О том, что платежная система Google заработает в России в 2017 году, рассказывал в ноябре 2016 года директор по развитию бизнеса и цифровых платежей MasterCard в России Михаил Федосеев.

Android Pay представляет собой бесконтактную платежную систему, основанную на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году на конференции Google I/O. В настоящий момент Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае (в Гонконге), Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

Представитель Google отказался комментировать сроки запуска Android Pay в России.

Как пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, основу платформы предлагают платежные системы Visa и MasterCard. С одной стороны, к ней подключается Google (или продвигающие аналогичные сервисы Apple, Samsung), с другой — банки.

«В России мы активно работаем с финансовыми организациями для вывода на рынок платежного сервиса Android Pay и рассчитываем запустить его с несколькими банками в скором времени», — сообщили РБК в пресс-службе Visa. В MasterCard отказались от комментариев.