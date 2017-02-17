В Пензе работник страховой компании подозревается в махинациях с полисами ОСАГО, сообщается на сайте МВД.

Как уточняется, заявление в полицию поступило от сотрудника регионального представительства одной из страховых компаний. Он сообщил, что у начальника страхового отдела представительства была обнаружена недостача бланков страхования ОСАГО, которые были выданы под отчет.

Сотрудники полиции выяснили, что данные бланки были присвоены подозреваемым. Установлено, что он оформлял обязательное страхование автогражданской ответственности клиентам компании и выдавал им соответствующие полисы, вносил данные о страхователях в базу данных, однако деньги, полученные от клиентов, в кассу страховой компании не вносил. Противоправную деятельность фигурант вел в период с апреля 2015 года по сентябрь 2016-го. За это время он выдал клиентам свыше 200 полисов ОСАГО на сумму около 2 млн рублей. Полицейские выяснили, что в числе клиентов были не только жители Пензенской области, но также граждане из Мордовии, Саратовской и Московской областей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. По словам правоохранителей, он отказался от дачи показаний.



В региональном управлении МВД уточнили, что на имущество подозреваемого — дом, участок и два автомобиля — был наложен арест в пользу потерпевшей стороны. Стоимость оказавшегося под арестом имущества оценивается в 2,9 млн рублей.