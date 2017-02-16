Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Нацбанку и СБУ разработать правовой механизм блокирования работы российских электронных платежных систем.

«Рекомендовать НБУ разработать при участии СБУ в месячный срок вопрос о разработке правового механизма блокирования (прекращения) на территории Украины функционирования электронных платежных систем субъектов хозяйствования государства-агрессора», — сообщается в документе, размещенном на сайте президента Украины.



В этой связи СНБО подготовит предложения об усовершенствовании с учетом актуальных киберугроз требований к защите информации в информационно-телекоммуникационных системах банков и других финансовых учреждений.

Президент Украины Петр Порошенко 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации.

