Агентство RusRating (НАО «Рус-Рейтинг») направило в Банк России повторное заявление о включении в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Как напоминают в организации, после решения ЦБ от 28 декабря 2016 года об отказе в аккредитации агентство с 14 января 2017-го вынуждено было приостановить осуществление всех рейтинговых действий. Агентство сообщало об отзыве примерно 90 кредитных рейтингов в связи с невозможностью их дальнейшей актуализации.

«Остановка нашей рейтинговой деятельности в 2017 году стала абсолютной неожиданностью, — комментирует председатель совета директоров НАО «Рус-Рейтинг» Дмитрий Любинин. — Мы надеемся на оперативное рассмотрение Банком России нашего повторного заявления. Положительное решение позволит возобновить отношения с нашими клиентами и в целом увеличить доступность качественных рейтинговых услуг для широкого круга российских компаний».

В RusRating отмечают, что приоритетом его деятельности с начала 2017 года стал учет всех направленных Центробанком замечаний с целью подачи повторного заявления о включении в реестр. «В настоящее время RusRating сконцентрируется на подготовке аналитических отчетов по различным секторам экономики», — говорится в релизе.

RusRating предоставляет рейтинговые услуги с 2001 года. В агентстве отмечают, что с приходом нового собственника в апреле 2016 года оно качественно изменилось: создана новая команда аналитиков и методологов, обновлена служба внутреннего контроля, внедрены новые IT-решения как для внутреннего пользования, так и для подготовки регуляторных отчетов.

В 2016 году RusRating утвердило и начало применять новые методологии присвоения кредитных рейтингов. «Их важнейшей особенностью является строгая формализация количественных и качественных критериев, используемых аналитиками при рейтинговом анализе», — поясняют в RusRating.



Напомним, в соответствии с федеральным законом № 222-ФЗ аккредитация при Банке России является обязательным условием осуществления рейтинговой деятельности для российских рейтинговых агентств с 13 января 2017 года (для иностранных — с 13 июля этого года). На данный момент ЦБ внес в реестр кредитных рейтинговых агентств два российских агентства: в августе прошлого года — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), в декабре — «Эксперт РА» (работает под брендом RAEX).