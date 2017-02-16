Арбитражный суд Свердловской области по заявлению депутата-банкрота Ильи Гаффнера, ранее посоветовавшего россиянам «поменьше питаться» в кризис, постановил выделять ему ежемесячно на содержание денежные средства в размере прожиточного минимума и 30,6 тыс. рублей на трех детей, находящихся на его иждивении, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявление должника было удовлетворено частично. Гаффнер просил исключить из конкурсной массы средства в размере установленных прожиточных минимумов в период с 1 февраля до окончания процедуры реализации имущества, а также 208,5 тыс. рублей за истекший период.

Постановлением правительства Свердловской области от 16 декабря 2016 года установлена величина прожиточного минимума на I квартал 2017 года: для детей — 10,2 тыс. рублей в месяц, для трудоспособного населения — 10,6 тыс., отметил в определении суд.

Суд 17 февраля 2016 года по заявлению Россельхозбанка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Гаффнера. Ранее представитель должника ходатайствовал «о прекращении производства по делу в связи с нецелесообразностью введения процедуры банкротства по причине отсутствия у должника имущества, а также в связи с отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства». Арбитраж 13 июля 2016 года признал Гаффнера банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Кроме того, в октябре 2016 года суд отклонил заявление финансового управляющего имуществом Гаффнера об установлении депутату временного ограничения на выезд из России. Также в июне 2016 года суд отказал в удовлетворении ходатайства финансового управляющего Александра Осинского, который просил истребовать у Гаффнера информацию о его доходах, о наличии и отчуждении имущества, об участии в юридических лицах.

Областной арбитражный суд в январе 2017 года продлил на четыре месяца срок реализации имущества Гаффнера.

Гаффнер в январе 2015 года в рамках рейда «Народного контроля» по мониторингу цен в продуктовых магазинах заметил: «Надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли и голод, и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться». Ранее областное управление Федеральной службы судебных приставов сообщило о долге Гаффнера перед кредиторами в размере 196 млн рублей.



Гаффнер в декабре 2015 года был исключен из политсовета регионального отделения «Единой России». В пресс-службе отметили, что политсовет подлежит ежегодному кадровому обновлению на 10%. Также Гаффнер, являющийся депутатом Законодательного собрания Свердловской области, 2 февраля 2016 года сообщил об уходе с поста главы комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.