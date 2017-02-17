Объем частных переводов из России в страны СНГ вырос в III квартале в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущими двумя кварталами 2016 года, достигнув 3,143 млрд долларов. Показатель стал самым высоким после III квартала 2015-го, когда он равнялся 3,555 млрд долларов, свидетельствуют данные Банка России.

В I квартале 2016 года объем частных переводов из РФ в страны СНГ составлял 1,899 млрд долларов, во II квартале — 2,749 млрд.

Больше всего денег из России ушло в Узбекистан (698 млн долларов), Таджикистан (569 млн) и Киргизию (502 млн). Меньше всего денег уходит из РФ по этому каналу в Туркмению, и это единственная страна региона, где было зафиксировано сокращение объема переводов из России в III квартале: до 2 млн долларов с 3 млн в предыдущем квартале.

Объем частных переводов из СНГ в Россию также вырос по сравнению с первыми двумя кварталами 2016 года. Показатель III квартала составил 407 млн долларов против 321 млн в I квартале и 344 млн во II квартале 2016 года, однако он меньше показателей за любой отдельный квартал 2014—2015 годов.



По объему отправлений в Россию с большим отрывом лидирует Казахстан (178 млн долларов в III квартале 2016 года), в топ-тройку отправителей также входят Узбекистан и Киргизия (51 млн и 50 млн долларов соответственно). Несколько сократился по сравнению со II кварталом объем частных переводов из Армении, Таджикистана, с Украины.