Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович попросил сотовых операторов не повышать тарифы в результате реализации требований пакета антитеррористических законов («пакет Яровой») или повышать не выше инфляции, рассказал источник, присутствовавший на совещании, на котором обсуждался закон.



Пакет антитеррористических законов («пакет Яровой»), подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

«Дворкович на совещании сообщил, что есть поручение президента о том, чтобы цены остались на прежнем уровне или их рост не превысил инфляции», — сказал собеседник агентства. При этом источник отметил, что выполнить данное поручение «мало реально» с учетом жестких требований закона.

По итогам 2016 года инфляция в РФ составила 5,4%. Базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год — 4%, что совпадает с целью ЦБ РФ. Операторы неоднократно предупреждали, что реализация требований «пакета Яровой» потребует от них затрат, превышающих выручку, что приведет к деградации качества услуг связи и росту тарифов для абонентов.