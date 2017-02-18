Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», говорится в сообщении агентства.

Аналитики также подтвердили рейтинг государственных облигаций РФ на спекулятивном уровне «Ва1», краткосрочный рейтинг — на уровне «Not Prime».

По мнению Moody's, основные причины для улучшения прогноза — принятие российским правительством среднесрочной стратегии, которая снизит зависимость от доходов от продажи нефти и газа. Экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада, также отмечают эксперты.

«Потенциал экономического роста в России остается довольно слабым по сравнению с другими странами с аналогичным уровнем дохода. Этот фактор продолжает оказывать давление на рейтинг. Рецессия в 2015—2016 годах была ниже, чем считалось ранее, с сокращением на 2,8% в 2015 году вместо ранее оцененной 3,7%», — отмечается в релизе.

При отсутствии структурных реформ, которые приводят к высокому уровню бедности, сокращению населения трудоспособного возраста и множеству факторов, сдерживающих инвестиции, аналитики Moody's ожидают, что потенциал роста будет оставаться на уровне 1,5%—2%.



