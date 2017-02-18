Улучшение прогноза рейтингового агентства Moody's по рейтингу России стало возможным благодаря действиям правительства по снижению зависимости экономики от нефтегазовых доходов и восполнения суверенных фондов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Как ранее сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» на «стабильный», подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне «Ва1». Агентство также улучшило прогноз по рейтингу российских государственных облигаций с «негативного» на «стабильный». Рейтинги были подтверждены на уровне «Ba1», а краткосрочный рейтинг — на уровне «Not Prime».

«Мы приветствуем решение агентства Moody's об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с «негативного» на «стабильный». Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из «большой тройки», принявших аналогичное решение еще в прошлом году», — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, таким образом, теперь все три агентства «подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии».

Суверенный кредитный рейтинг представляет собой оценку способности и готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Наиболее влиятельными международными рейтинговыми агентствами являются Standard & Poors (S&P), Moody's и Fitch Ratings — так называемая «большая тройка».