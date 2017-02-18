Сбербанк в 2017 году сократит 200 офисов для юридических лиц, оставив лишь 600 офисов, сообщил старший вице-президент крупнейшего российского банка Анатолий Попов.

«Реформируется сеть наших отделений: если у нас было 2,5 тысячи офисов для юрлиц еще три года назад, сейчас их осталось 800, в этом году сократим еще 200, но при этом мы оставляем возможность физического обслуживания в офисах для физлиц на случай, если с интернет-банком что-то случится», — сообщил Попов.

Это процесс связан с переходом на цифровые каналы обслуживания юрлиц. Количество клиентов, использующих цифровые каналы, в 2016 году выросло с 1,169 млн до 1,412 млн юрлиц.

«Предпринимательское сообщество уже шагнуло в диджитал. Наверное, остались какие-то анахронизмы — часть госорганов, которые пока приходят ножками, но по большей части это все отмерло», — заключил Попов.