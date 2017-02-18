ЕС должен укрепить зону евро и защитить валютный союз. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны укрепить нашу общую валюту», — сказала она, напомнив, что ЕС «уже переживал два финансовых кризиса».

«Когда мы принимали решение о введении общей валюты, мы не были готовы к разрешению кризисов, не разработали защитные механизмы», — отметила Меркель.

Выступая на конференции, Ангела Меркель заявила, что Германия не вмешивается в политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). «ЕЦБ проводит независимую политику, которая не управляется из Германии. Это общая политика для всех стран еврозоны», — сказала она.

«Я как федеральный канцлер ФРГ не могу оказывать никакого влияния на работу ЕЦБ», — подчеркнула Меркель.