В России с 18 февраля начали действовать новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Ранее Минюст зарегистрировал указание Банка России о пересмотре тарифов по ОСГОП: по автобусным перевозкам они снизятся в 1,44—2 раза. Также в 1,6 раза снизятся тарифы по туристическим маршрутам перевозок на внутреннем водном транспорте. По остальным видам тарифы повысятся.



«По сравнению с действующими тарифами в сторону уменьшения изменятся тарифы по городским автобусным регулярным перевозкам — в 1,44 раза, по заказным городским автобусным перевозкам и городским маршрутным перевозкам, а также пригородным автобусным перевозкам — в два раза. Эти виды составляют большую часть подлежащих страхованию перевозок. Кроме того, в 1,6 раза будут снижены тарифы по туристическим маршрутам перевозок на внутреннем водном транспорте», — говорилось в релизе ЦБ.



Напомним, по закону об ОСГОП перевозчики по всем видам пассажирского транспорта (кроме метрополитена) обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами не менее чем на 2 млн рублей. Выплата в таком размере полагается родственникам каждого погибшего пассажира, размер страховки пострадавшему рассчитывается в зависимости от тяжести полученных травм.



Метрополитен свою ответственность страховать не обязан, но по этому же закону несет самостоятельную ответственность на те же суммы, что и все остальные перевозчики.