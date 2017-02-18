Срок хождения изъятой ранее из оборота купюры в 100 боливаров продлен в Венесуэле в очередной, четвертый по счету раз.

«Президент Николас Мадуро подписал указ о продлении срока действия и законного курса билетов в 100 боливаров до 20 марта», — написал в своем микроблоге в Twitter исполнительный вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

В середине декабря 2016 года президент Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на черном рынке равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено до 2 января, затем до 20 января и в итоге до 20 февраля.

По мнению Эль-Аиссами, решение о продлении оборота банкноты в 100 боливаров позволит стабилизировать и укрепить положение используемых в стране денег. Ранее ЦБ Венесуэлы объявил о выпуске шести новых купюр номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров, которые постепенно вводятся в оборот.

Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи «обменной мафии» по указке из Вашингтона и Майами.