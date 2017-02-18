Срок хождения изъятой ранее из оборота купюры в 100 боливаров продлен в Венесуэле в очередной, четвертый по счету раз.
«Президент Николас Мадуро подписал указ о продлении срока действия и законного курса билетов в 100 боливаров до 20 марта», — написал в своем микроблоге в Twitter исполнительный вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.
В середине декабря 2016 года президент Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на черном рынке равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено до 2 января, затем до 20 января и в итоге до 20 февраля.
По мнению Эль-Аиссами, решение о продлении оборота банкноты в 100 боливаров позволит стабилизировать и укрепить положение используемых в стране денег. Ранее ЦБ Венесуэлы объявил о выпуске шести новых купюр номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров, которые постепенно вводятся в оборот.
Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи «обменной мафии» по указке из Вашингтона и Майами.
Венесуэла введет в ближайшее время в оборот новые купюры достоинством в 500 и 5 000 боливаров, сообщил в пятницу президент страны Николас Мадуро.