Заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.
«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» по факту мошеннических действий объявлен в розыск заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов», — говорится в релизе.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее МВД Татарстана задержало другого зампреда правления Татфондбанка — Вадима Мерзлякова по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс». «Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — отмечали в МВД.
Он заключен под стражу до 2 апреля.
Оценку действиям менеджмента Татфондбанка дадут правоохранительные органы. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.