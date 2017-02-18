Заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» по факту мошеннических действий объявлен в розыск заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов», — говорится в релизе.



Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее МВД Татарстана задержало другого зампреда правления Татфондбанка — Вадима Мерзлякова по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс». «Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — отмечали в МВД.

Он заключен под стражу до 2 апреля.

Оценку ситуации с Татфондбанком дадут правоохранительные органы Оценку действиям менеджмента Татфондбанка дадут правоохранительные органы. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.