Мосгорсуд до 15 марта продлил арест основателя сообщества автолюбителей «Смотра.ру», видеоблогера Эрика «Давидовича» Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановлением Московского городского суда срок содержания под стражей в отношении Китуашвили продлен до 15 марта 2017 года», — сказал собеседник агентства.

Китуашвили обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второй эпизод — легализация денежных средств, полученных со страховой компании, третий — инсценировка угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получение за автомобиль 1,2 млн рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 млн рублей. Сам блогер давать показания по делу отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Вину он не признает и заявляет, что арест связан с его расследованиями о коррупции в ГИБДД.

Кроме того, в конце сентября прошлого года в Тверской суд Москвы поступило еще одно уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Китуашвили о клевете на полицейских. Однако суд постановил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений. По версии следователей, Эрик Китуашвили 22 февраля 2016 года в зале суда публично заявил, что некоторые руководители подразделений ГУ МВД по Москве совместно дали особо крупную взятку руководителю главка за назначение их на замещаемые должности. Позднее Бутырский суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истцов высказывания Китуашвили в адрес сотрудников полиции. Мосгорсуд признал законным данное решение.