Компенсационный пакет гендиректора Citigroup Майка Корбата по итогам 2016 года сокращен на 6,1%, до 15,5 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на представленные банком регулятору данные.

Собственно зарплата составила 1,5 млн долларов, бонус — 4,2 млн долларов денежными средствами и 9,8 млн долларов акциями, которые Корбат сможет получить в течение следующих лет (их получение связано с показателями банка).

В минувшем году прибыль банка сократилась на 14%, а поставленные цели снова и снова не достигались, указывает Bloomberg.

В 2015 году Citigroup увеличила компенсационный пакет Корбата на 27%, до 16,5 млн долларов, несмотря на падение цены акций банка на 4,4%.