Решение Moody's повысить прогноз по рейтингу РФ позитивное, но агентство недооценивает положительные тенденции в экономике России, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу России с «негативного» до «стабильного». Глава Минфина Антон Силуанов связал такое решение со снижением зависимости экономики РФ от нефтегазовых доходов и действиями правительства по наполнению резервов.

«Безусловно, это позитивный сигнал, но мы, честно говоря, считаем, что рейтинговые агентства недооценивают положительные тенденции, которые наметились в российской экономике. Это недостаточный шаг, потому что совершенно очевидно, что Россия, особенно после сделки ОПЕК, переломила траекторию спада на траекторию роста», — сказал Дмитриев журналистам.

«Мы, безусловно, приветствуем пересмотр прогноза, но считаем, что если бы рейтинговые решения были бы менее политизированными, то мы могли бы ожидать не просто пересмотр прогноза по рейтингу, а повышение рейтинга России», — добавил он

По его словам, в России очень стабильная макроэкономическая ситуация, наметился рост и страна преодолела фактически период экономических сложностей.

«Поэтому это позитивное решение, оно недостаточное — но лучше что-то, чем ничего», — подчеркнул глава РФПИ.