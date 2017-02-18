Европейские инвесторы видят активное восстановление экономики РФ и готовы реализовывать проекты, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после бизнес-завтрака в Мюнхене.

«Сейчас завершился завтрак с немецким бизнесом. Мы увидели нацеленность и уверенность европейского бизнеса, в том числе немецкого, в том, что необходимо отношения с РФ развивать, и эта уверенность укреплена тем, что видно, что российская экономика начала расти, сделка по ОПЕК стабилизировала цену на нефть, наш рынок акций вырос на 50% в прошлом году», — сказал Дмитриев журналистам.

По его словам, инвесторы оценили успешные размещения «Детского мира», «Фосагро» и ряда других компаний.

«Все понимают, что российская экономика активно восстанавливается, и бизнес абсолютно единогласно сфокусирован на то, чтобы реализовывать проекты в РФ, в том числе локализовывать производства, и, соответственно, сейчас есть около пяти тысяч немецких бизнесов, которые продолжают работать в РФ», — добавил глава РФПИ.