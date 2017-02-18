Bank of America увеличил выплаты (зарплату и бонус) своему гендиректору Брайану Мойнихану по итогам 2016 года на 25% – до 20 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на представленные банком регулятору данные.

Размер непосредственно зарплаты не изменился и составил 1,5 млн долларов.

В прошлом году выплаты Мойнихану были подняты на 23% – до 16 млн долларов.

По итогам 2016 года прибыль банка увеличилась на 13% – до 17,9 млрд долларов, а его акции подорожали на 31%, что стало лучшим результатом среди акций крупных американских банков.