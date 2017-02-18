Сбербанк увеличил кредитный портфель среднего, крупного и крупнейшего бизнеса в 2016 году на 0,8%, до 9,16 трлн рублей. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов в рамках конференции «Инновации рынка недвижимости».

«Если вы увидите наш портфель (без малого бизнеса. — Прим. ред.) в целом, он достаточно стабилен — составляет 9 триллионов рублей с небольшим. Несмотря на то, что за последние два года рубль сильно укрепился, у банка доля валютного портфеля — порядка 25%», — сказал Попов.

Данные показатели, по его словам, отражают общее состояние экономики. «На этот год у нас прогноз более положительный», — добавил Попов.

Он также отметил, что малый бизнес испытывает трудности. «Портфель кредитования малого и среднего бизнеса в прошлом году сократился на 4,5%», — пояснил старший вице-президент Сбербанка.