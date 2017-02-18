Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов рассматривается в качестве кандидата на пост главы алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Решение по вопросу замены гендиректора «АЛРОСы» еще не принято, однако пока Иванов — единственный рассматриваемый правительством кандидат, утверждает агентство.

Накануне Bloomberg сообщило, что в правительстве РФ обсуждают возможность отставки нынешнего главы компании Андрея Жаркова. Причиной возможной отставки источники агентства назвали расхождение позиции Жаркова и членов правительства по ряду стратегических вопросов.

Комментируя новость для ТАСС, в «АЛРОСе» подчеркнули, что по вопросу смены руководства нет «никаких официальных документов и распоряжений».

«АЛРОСА» — крупнейший по объему добычи производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат. Прогноз добычи на 2017 год — 39,2 млн карат.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится почти 34% акций.

В апреле 2016 года бывший глава страховой компании «СОГАЗ» Сергей Иванов был назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Под управление Иванова перешел блок «Управление благосостоянием», объединяющий страховой и пенсионный бизнес, управление активами клиентов и ряд других направлений.