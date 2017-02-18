Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов рассматривается в качестве кандидата на пост главы алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Решение по вопросу замены гендиректора «АЛРОСы» еще не принято, однако пока Иванов — единственный рассматриваемый правительством кандидат, утверждает агентство.
Накануне Bloomberg сообщило, что в правительстве РФ обсуждают возможность отставки нынешнего главы компании Андрея Жаркова. Причиной возможной отставки источники агентства назвали расхождение позиции Жаркова и членов правительства по ряду стратегических вопросов.
Комментируя новость для ТАСС, в «АЛРОСе» подчеркнули, что по вопросу смены руководства нет «никаких официальных документов и распоряжений».
«АЛРОСА» — крупнейший по объему добычи производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат. Прогноз добычи на 2017 год — 39,2 млн карат.
Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится почти 34% акций.
В апреле 2016 года бывший глава страховой компании «СОГАЗ» Сергей Иванов был назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Под управление Иванова перешел блок «Управление благосостоянием», объединяющий страховой и пенсионный бизнес, управление активами клиентов и ряд других направлений.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 22 474,43 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 190,36 млрд, кредитный портфель — 14 694,92 млрд, обязательства перед населением — 11 182,79 млрд.