Улучшение прогноза рейтинга РФ международным рейтинговым агентством Moody's было ожидаемым, это произошло во многом благодаря взвешенной экономической и финансовой политике властей РФ. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Это ожидаемое решение. Оно отражает реальные улучшения в экономике, добиться которых удалось взвешенной макроэкономической, бюджетной и кредитно-денежной политикой последних полутора лет», — сказал Орешкин.

Министр отметил, что для повышения суверенных рейтингов РФ уже в этом году есть все основания, правительство разрабатывает меры для роста и долгосрочного развития экономики РФ.

«Правительство разрабатывает первоочередные меры, которые помогут снять структурные ограничения для роста, обеспечить устойчивое долгосрочное развитие. Считаю, есть все объективные основания, чтобы суверенные рейтинги России вернулись в область инвестиционных значений уже в этом году», — сказал он.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу РФ с «негативного» на «стабильный». Основными причинами для улучшения прогноза агентство назвало принятие властями РФ среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость от нефтегазовых доходов. Как отмечает агентство, экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада.