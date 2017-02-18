Улучшение прогноза рейтинга РФ международным рейтинговым агентством Moody's было ожидаемым, это произошло во многом благодаря взвешенной экономической и финансовой политике властей РФ. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
«Это ожидаемое решение. Оно отражает реальные улучшения в экономике, добиться которых удалось взвешенной макроэкономической, бюджетной и кредитно-денежной политикой последних полутора лет», — сказал Орешкин.
Министр отметил, что для повышения суверенных рейтингов РФ уже в этом году есть все основания, правительство разрабатывает меры для роста и долгосрочного развития экономики РФ.
«Правительство разрабатывает первоочередные меры, которые помогут снять структурные ограничения для роста, обеспечить устойчивое долгосрочное развитие. Считаю, есть все объективные основания, чтобы суверенные рейтинги России вернулись в область инвестиционных значений уже в этом году», — сказал он.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу РФ с «негативного» на «стабильный». Основными причинами для улучшения прогноза агентство назвало принятие властями РФ среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость от нефтегазовых доходов. Как отмечает агентство, экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада.
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», говорится в сообщении агентства.