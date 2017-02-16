Россия выходит из жесткого экономического кризиса, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно (выходим. — Прим. ред.)», — сказал он журналистам.

Опрос: 17% россиян не замечают кризиса в стране Большинство россиян (78%) согласны с тем, что страна переживает экономический кризис. Об этом свидетельствуют данные январского опроса «Левада-центра». О том, что кризиса в стране нет, заявили 17% респондентов.