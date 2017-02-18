Инфляция в РФ на сегодняшний день уже снизилась до 4,7%, есть все основания для достижения к концу года цели в 4% и роста доходов населения в 2017 году. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



«Бюджет сбалансирован на уровне (цены нефти) 40 долларов за баррель. Инфляция снижается: в настоящее время она уже находится на уровне в 4,7%, и мы уверенно идем к цели в 4%, а значит, реальные доходы граждан в этом году будут расти», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что индикаторы, отражающие инвестиционные и предпринимательские настроения, находятся на рекордно высоких уровнях за последние пять лет, а выпуск товаров и услуг демонстрирует позитивную динамику последние шесть — восемь месяцев.

По данным Росстата, в 2016 году инфляция в РФ опустилась до рекордного минимума в 5,4%. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, который используется для бюджетных целей, в 2017—2019 годах инфляция в РФ стабилизируется на уровне 4%.