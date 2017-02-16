Глава Сбербанка Герман Греф в краткосрочной перспективе не ожидает повторения экономического кризиса в России.
«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов», — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
По его мнению, Россия выходит из жесткого кризиса, который накрыл страну в 2015-м — начале 2016 года.
Россия выходит из жесткого экономического кризиса, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 22 474,43 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 190,36 млрд, кредитный портфель — 14 694,92 млрд, обязательства перед населением — 11 182,79 млрд.