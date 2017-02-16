Глава Сбербанка Герман Греф в краткосрочной перспективе не ожидает повторения экономического кризиса в России.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов», — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, Россия выходит из жесткого кризиса, который накрыл страну в 2015-м — начале 2016 года.

Греф: Россия выходит из жесткого экономического кризиса Россия выходит из жесткого экономического кризиса, заявил глава Сбербанка Герман Греф.