Глава Сбербанка Герман Греф в краткосрочной перспективе не ожидает повторения экономического кризиса в России.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов», — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, Россия выходит из жесткого кризиса, который накрыл страну в 2015-м — начале 2016 года.

Греф: Россия выходит из жесткого экономического кризиса

Россия выходит из жесткого экономического кризиса, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 22 474,43 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 190,36 млрд, кредитный портфель — 14 694,92 млрд, обязательства перед населением — 11 182,79 млрд.