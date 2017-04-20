Крупнейший финансовый портал Рунета Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) 25 апреля проведут круглый стол на тему «Инвестиционное страхование жизни — где предел роста?». Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о деньгах». Круглые столы в рамках этой серии стали площадкой для обсуждения самых острых проблем финансового рынка.

По результатам 2016 года сборы российских страховщиков выросли на 15%, при этом сегмент страхования жизни показал опережающий рост (на 66% до 214,1 млрд рублей). Страхование жизни стали называть драйвером роста всего рынка. По данным экспертов, 90% этого роста приходится на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), набирающее обороты на фоне снижения ставок по депозитам и активного включения в продажи продукта новых участников, прежде всего розничных банков.

Многие банки предлагают такой страховой продукт именно в качестве альтернативы вкладам, так как при позитивном сценарии он может обеспечить более высокий доход. Между тем, по мнению некоторых экспертов, бурный рост ИСЖ — это пузырь, который может лопнуть через три года.

В ходе круглого стола «Инвестиционное страхование жизни — где предел роста?» эксперты обсудят следующие вопросы:

Когда исчерпаются источники роста продаж ИСЖ, где предел взрывного роста?

Ожидается ли охлаждение рынка за счет возможного разочарования первых покупателей продукта?

Можно ли сделать продукты ИСЖ более прозрачными и привлекательными для клиентов?

Новые каналы продаж ИСЖ: есть ли жизнь за порогом банковского отделения?

Каковы перспективы у онлайн-продаж ИСЖ после снятия законодательных ограничений. Какие существуют препятствия для развития этого канала?

Участие подтвердили следующие спикеры:

президент АО «МетЛайф», президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий;

старший управляющий директор — директор департамента благосостояния клиентов Сбербанка, председатель комитета по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин;

генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь», член президиума СРО на базе ВСС Владимир Черников;

руководитель направления «Страхование» портала Банки.ру Дмитрий Жуков;

генеральный директор компании «АльфаСтрахование — Жизнь» Алексей Слюсарь;

исполнительный директор, начальник управления по развитию депозитных и комиссионных продуктов КБ «Ренессанс Кредит» Сергей Ерохин.

Ожидается ответ от представителей регулятора, страховых компаний и банков.

Модераторами круглого стола выступят главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова и президент НРА Виктор Четвериков.

К участию в дискуссии приглашаются представители страховых компаний, банков и профильных СМИ. Отметим, что участие в круглом столе для слушателей бесплатное, но количество мест ограниченно.

Регистрация:

по e-mail: pressa@banki.ru

по телефону: (495) 739-5255, доб. 442.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес pressа@banki.ru.

Круглый стол пройдет в зале «Брюсов» гостиницы «Метрополь». Адрес: Москва, Театральный пр-д, д. 2.

Регистрация участников — с 10:30. Начало мероприятия — в 11:20.





