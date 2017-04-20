Крупнейший финансовый портал Рунета Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) 25 апреля проведут круглый стол на тему «Инвестиционное страхование жизни — где предел роста?». Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о деньгах». Круглые столы в рамках этой серии стали площадкой для обсуждения самых острых проблем финансового рынка.
По результатам 2016 года сборы российских страховщиков выросли на 15%, при этом сегмент страхования жизни показал опережающий рост (на 66% до 214,1 млрд рублей). Страхование жизни стали называть драйвером роста всего рынка. По данным экспертов, 90% этого роста приходится на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), набирающее обороты на фоне снижения ставок по депозитам и активного включения в продажи продукта новых участников, прежде всего розничных банков.
Многие банки предлагают такой страховой продукт именно в качестве альтернативы вкладам, так как при позитивном сценарии он может обеспечить более высокий доход. Между тем, по мнению некоторых экспертов, бурный рост ИСЖ — это пузырь, который может лопнуть через три года.
В ходе круглого стола «Инвестиционное страхование жизни — где предел роста?» эксперты обсудят следующие вопросы:
- Когда исчерпаются источники роста продаж ИСЖ, где предел взрывного роста?
- Ожидается ли охлаждение рынка за счет возможного разочарования первых покупателей продукта?
- Можно ли сделать продукты ИСЖ более прозрачными и привлекательными для клиентов?
- Новые каналы продаж ИСЖ: есть ли жизнь за порогом банковского отделения?
- Каковы перспективы у онлайн-продаж ИСЖ после снятия законодательных ограничений. Какие существуют препятствия для развития этого канала?
Участие подтвердили следующие спикеры:
- президент АО «МетЛайф», президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий;
- старший управляющий директор — директор департамента благосостояния клиентов Сбербанка, председатель комитета по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин;
- генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь», член президиума СРО на базе ВСС Владимир Черников;
- руководитель направления «Страхование» портала Банки.ру Дмитрий Жуков;
- генеральный директор компании «АльфаСтрахование — Жизнь» Алексей Слюсарь;
- исполнительный директор, начальник управления по развитию депозитных и комиссионных продуктов КБ «Ренессанс Кредит» Сергей Ерохин.
Ожидается ответ от представителей регулятора, страховых компаний и банков.
Модераторами круглого стола выступят главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова и президент НРА Виктор Четвериков.
К участию в дискуссии приглашаются представители страховых компаний, банков и профильных СМИ. Отметим, что участие в круглом столе для слушателей бесплатное, но количество мест ограниченно.
Регистрация:
- по e-mail: pressa@banki.ru
- по телефону: (495) 739-5255, доб. 442.
Вопросы спикерам можно прислать на адрес pressа@banki.ru.
Круглый стол пройдет в зале «Брюсов» гостиницы «Метрополь». Адрес: Москва, Театральный пр-д, д. 2.
Регистрация участников — с 10:30. Начало мероприятия — в 11:20.