Совокупные активы банковской системы РФ за март 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показали умеренное увеличение — на 256,6 млрд рублей, составив на 1 апреля 2017-го 77,02 трлн. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.



Наибольшее увеличение — как абсолютное, так и относительное — показали гиганты рынка: активы банков, входящих в «топовую» десятку, увеличились на 0,63% при среднем значении по банковской системе в 0,33%. В целом за I квартал 2017 года, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, совокупные активы банковской системы по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, продемонстрировали умеренное сокращение — на 251,6 млрд рублей, или 0,33%.

По итогам марта 2017 года прирост активов показали 223 кредитные организации, или 38% от представленных в рэнкинге.

Из ста «топовых» банков значительный прирост в абсолютном значении продемонстрировали пять: «Национальный Клиринговый Центр» (+418,3 млрд рублей), Газпромбанк (+272,9 млрд рублей), ЮниКредит Банк (+51,9 млрд рублей), Московский Областной Банк (+44,4 млрд рублей) и Московский Кредитный Банк (+40 млрд рублей).

Лидерами по приросту активов в относительном значении стали «Национальный Клиринговый Центр» (+18,5%), Росгосстрах Банк (+11,7%), Московский Областной Банк (+9,6%), Почта Банк (+9,3%) и Фондсервисбанк (+7,9%).

За март 2017 года сокращение активов продемонстрировали 359 кредитных организаций, или 61,2% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по оттоку активов в абсолютном значении стали Сбербанк России (-163,4 млрд рублей), Россельхозбанк (-143,1 млрд рублей), ВТБ Банк Москвы (-88,8 млрд рублей), ИНГ Банк (-42 млрд рублей) и Росбанк (-37,8 млрд рублей).

Лидеры по оттоку активов в относительном значении: Балтийский Банк (-27,2%), Дойче Банк (-23,7%), ИНГ Банк (-18,7%), Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC, -8,8%) и новосибирский «БКС-Инвестиционный Банк» (-7,9%).